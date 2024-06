Vasco, Corinthians ou Fluminense? Jornalista aponta quem tem situação mais ‘assustadora’

Vasco, Corinthians e Fluminense perderam na rodada do Brasileirão (Foto: AGIF/Rodrigo Coca/Corinthians)







Publicada em 20/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco, Fluminense e Corinthians perderam seus jogos na última quarta-feira (19) e se complicaram na tabela do Campeonato Brasileiro. Após as partidas, o jornalista Vitor Birner, da ESPN, analisou a situação das equipes. Para o comentarista do programa "Linha de Passe", a situação mais "assustadora" é a do Cruzmaltino.

- Quando você fala dos times na zona de rebaixamento, eu acho que são situações muito diferentes. A do Vasco é a mais assustadora pra mim, pela questão institucional. A do Grêmio eu acho que é bem possível de ser solucionada. E a do Fluminense eu tenho muitas dúvidas, porque o elenco tem idade avançada e o jogo não encaixa - começou Birner.

- Mas o Fluminense, em si, não é um clube em crise, ao contrário de Vasco e Corinthians. Quanto a gente vê a situação do Corinthians também... Você vai procurando a luz, os caminhos para melhorar, fico pensando e não consigo encontrá-los. Vai ter que acontecer alguma coisa em campo, os jogadores vão ter que reagir - completou o jornalista.

O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com sete pontos, mesma pontuação do Corinthians, que abre o Z-4, mas tem uma vitória a menos que o Cruzmaltino. O Fluminense, por sua vez, assumiu a lanterna da competição após a derrota para o Cruzeiro, com seis pontos. Grêmio e Vitória fecham a zona da degola, também com seis.