Na tarde deste domingo (17), o Maracanã será palco do primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2023, que será decidida entre Flamengo e São Paulo. O confronto, considerado de ''alto risco'' por forças policiais, mobilizará um efetivo de 576 agentes e contará com um esquema especial de trânsito no entorno no estádio - das 10h às 20h. O metrô também passará por alterações visando a praticidade e segurança dos torcedores, assim como os trens.