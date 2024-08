Torcedores se desesperam com gol perdido por Rodrygo na Supercopa da Uefa: ‘Não está dando’

Rodrygo em ação na Supercopa da Uefa, diante da Atalanta (Foto: Sergei GAPON / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 17:22 • Varsóvia (POL)

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, foi alvo de críticas de torcedores após desperdiçar uma boa chance de gol na Supercopa da Uefa, diante da Atalanta. Além da chance desperdiçada, usuários do X/Twitter reclamaram do desempenho do brasileiro na nova formação do time de Ancelotti, em um trio de ataque ao lado de Vini Jr. e Mbappé. Veja a seguir alguns dos comentários sobre a atuação de Rodrygo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional