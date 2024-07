Torcedores se assustam com Leon, da Polônia, adversário do Brasil no vôlei masculino pelas Olimpíadas: ‘Tenha piedade’

León sobe no bloqueio contra Darlan em Brasil x Polônia (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 05:40 • Paris (FRA) • Atualizada em 31/07/2024 - 06:53

Astro da Polônia no vôlei masculino, Wilfredo Leon tem "assustado" os torcedores do Brasil por conta de seu desempenho na partida desta quarta-feira (31), válida pela segunda rodada da fase de grupos das Olimpíadas 2024. O ponteiro liderou a pontuação em todo o duelo com 21, inclusive fazendo dois pontos de saque no fim para dar a vitória aos europeus.

Cubano de nascimento, Leon é casado com uma polonesa e conseguiu a naturalização em 2019. Desde então, é um dos principais jogadores da seleção da Polônia e se firmou como um dos maiores nomes do esporte no mundo.

Nesta quarta-feira (31), o ponteiro se destacou mais uma vez, agora enfrentando o Brasil nas Olimpíadas. A atuação de Leon repercurtiu nas redes sociais, e torcedores brasileiros se demonstraram "assustados" com o adversário da Seleção. Súplicas por "piedade" e reclamações da sequência do camisa 9 no saque tomaram conta na internet durante o confronto.

