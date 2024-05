Torcedores do Vasco detonam atuação de medalhão: ‘Partida horrorosa’

Maicon não foi perdoado por erros em Vasco x Fortaleza (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 00:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco conquistou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil diante do Fortaleza. No entanto, os torcedores não perdoaram a atuação do zagueiro Maicon, que atuou durante os 90 minutos do jogo.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Nas redes sociais, o veterano sofreu muitas críticas por conta de falhas nos gols da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Além de ter errado a saída de bola em que Marinho balançou as redes, o defensor não acompanhou Lucero no segundo tento do time visitante.

Confira as reações na web: