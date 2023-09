Enquanto o Palmeiras soma três vitórias nos últimos seis jogos, o Boca Juniors tem apenas um triunfo em oito partidas. Cabe pontuar, no entanto, que alguns titulares foram poupados por Almirón no empate com o Lanús, pela sexta rodada da Copa da Liga Argentina. O grande nome da equipe, Cavani, foi titular e passou em branco mais uma vez com a camisa Azul y Oro.