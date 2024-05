Torcedores do Fluminense detonam arbitragem de Raphael Claus contra o Atlético-MG: ‘Tem que ser banido’

Raphael Claus vem sendo alvo de muitas críticas de tricolores nas redes sociais (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 17:06 • Rio de Janeiro (RJ)

A arbitragem comandada por Raphael Claus não agrada grande parte da torcida do Fluminense nas redes sociais. Na primeira etapa do jogo contra o Atlético-MG, o paulista distribuiu cinco cartões amarelos para atletas de Fernando Diniz e expulsou Marcos Seixas, preparador físico do clube.

Entre os jogadores punidos, Paulo Henrique Ganso está fora da partida contra o São Paulo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Jemerson foi o único atleta do Galo sancionado com um cartão amarelo.

Confira as reações na web: