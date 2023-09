Na comemoração do 113º aniversário do Corinthians, os masters do Timão empataram por 2 a 2 com as lendas do Real Madrid, na noite desta sexta-feira (1), e a boa atuação de Ricardinho caiu nas graças dos torcedores nas redes sociais. Muitos internautas, inclusive, fizeram um apelo bem-humorado para o atual comentarista participar do Derby contra o Palmeiras, neste domingo (3), pela 22ª rodada do Brasileirão.