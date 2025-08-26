Torcedores de gigante da Série A temem jogo contra o Flamengo: ‘Impedir a bola de rolar’

Após a goleada histórica do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória, os comandados de Filipe Luís terão a semana livre para se preparar e voltar a campo contra o Grêmio, no próximo domingo (31), no Maracanã. Líder isolado do Campeonato Brasileiro, a equipe deve ir a campo com força máxima para esta partida.

Além do poder ofensivo, uma marca do elenco rubro-negro é a solidez defensiva. Neste Campeonato Brasileiro, além de possuir o melhor ataque (44 gols marcados), o Flamengo também detém a melhor defesa da competição, com apenas nove gols sofridos. No primeiro, jogando na Arena, o Mengão bateu o Grêmio, com dois gols de Arrascaeta.

A preocupação está no lado gremista. Com 24 pontos somados, o Imortal busca uma vitória para se consolidar de vez na parte de cima da tabela. A missão, no entanto, é bastante complicada: bater o líder da competição, jogando fora de casa. Diante desse cenário, os torcedores usaram as redes sociais para brincar com o momento. Confira.

Com 46 pontos, quatro a mais que o vice-líder, Palmeiras, o Flamengo segue isolado na liderança do Brasileirão. Na outra parte da tabela, o Grêmio ocupa a 14ª posição com 24 pontos somados. As equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 16h, no Maracanã.

Arrascaeta quebra recorde de assistências do Brasileirão

Giorgian de Arrascaeta se tornou o jogador com mais assistências na história do Brasileirão na goleada do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória, na última segunda-feira (25). O uruguaio chegou a marca de 78 passes para gol na história da competição.

Ao servir Samuel Lino e Pedro para os dois primeiros gols do Mais Querido no Maracanã, o camisa 10 ultrapassou Marcelinho Carioca no quesito. O ex-jogador de Flamengo e Corinthians acumulou 77 assistências em todas as edições do Campeonato Brasileiro.