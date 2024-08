Torcedores criticam erro da Globo na transmissão de Palmeiras x Botafogo; veja

Início da transmissão da Globo em Palmeiras x Botafogo recebeu críticas (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 22:12 • São Paulo (SP)

Detentora dos direitos de transmissão da Libertadores na TV aberta, a Globo foi criticada por alguns torcedores no início da transmissão de Palmeiras x Botafogo. Telespectadores apontaram um erro de sincronia do som ambiente do Allianz Parque com a imagem.

Nos primeiros minutos da transmissão do jogo na Globo, o som dos torcedores era ouvido um pouco antes do lance acontecer. O problema ocorreu até cerca dos 10 minutos do primeiro tempo, até ser corrigido. Torcedores reclamaram da situação nas redes sociais.

