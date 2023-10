A torcida do Internacional decidiu entrar para história com uma das maiores recepções ao time no Beira-Rio em noite de Libertadores. Os colorados não abriram mão da tradicional 'ruas de fogo' com fumaça vermelha, mas capricharam no tamanho da festa nos arredores do estádio e se tornaram um dos assuntos mais populares do país na noite desta terça-feira (4), às vésperas do duelo decisivo contra o Fluminense.