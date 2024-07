Torcedor argentino morre em concentração em Buenos Aires para final da Copa América

Torcedor despencou de atração turística com as iniciais de Buenos Aires (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 17:52 • Buenos Aires (ARG)

Um argentino de 29 anos morreu na concentração de torcedores no centro de Buenos Aires para assistir à final da Copa América. Ele subiu na letra "A" de jardim vertical, começou a pular e acabou caindo de uma altura de seis metros. A atração turística com as iniciais de Buenos Aires virou símbolo da cidade.

Segundo o jornal "La Nación", a identidade do homem ainda não tinha sido revelada. O relatório policial obtido pelo jornal diz que o homem ignorou os avisos para descer por causa do risco de queda.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O indivíduo em questão subiu na letra 'A' do Jardim Vertical, e através do uso de um megafone foi instruído várias vezes a descer e evitar colocar sua vida em risco, mas ele ignorou os avisos. Bombeiros foram solicitados ao local, momento em que o indivíduo, que estava pulando sobre a letra 'A', caiu no chão e faleceu - relata o documento.