A campanha "De Olho nos Olhinhos" terá início neste sábado (16), em vários shoppings espalhados em nove cidades do país. Tiago ainda convidou pessoas a compartilharem fotos e a comparecerem nos estandes, que terão médicos presentes para tirar dúvidas e explicar tudo sobre a doença. Além disso, os locais também contarão com área infantil, onde as crianças poderão brincar enquanto os pais conversam com os doutores.