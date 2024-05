Thiago Silva diz que esposa, criticada por torcedores, foi a primeira a defender ida para o Fluminense

Thiago Silva com a família (Foto: Reprodução/ Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 11:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Thiago Silva, que está de volta ao Fluminense, defendeu, em live com o presidente do clube, Mário Bittencourt, a esposa, Isabelle Silva, das críticas de torcedores de que ela era contra o retorno do jogador ao Tricolor.

- Muito feliz em poder estar voltando para casa. Não vejo a hora de desembarcar no Rio para começar o trabalho. A gente já vinha conversando ao longo dos meses. Foi uma decisão difícil, no lado pessoal, familiar. Meu maior patrimônio é a minha família, e eu vou deixá-los aqui por um momento. A Isabelle (Silva, esposa) perguntou para onde eu queria ir, onde seria feliz. Estamos cada vez mais juntos. Para quem julgou, ela foi a primeira a me mandar ir - disse Thiago.

No seu perfil no Instagram, Belle Silva, como é conhecida, vibrou com a volta de Thiago Silva ao Fluminense:

- O mostro voltou! Muito feliz de poder estar em casa novamente depois de tantos anos! - escreveu.