Tévez é internado com dores no peito na Argentina

Tévez passará por nova série de exames (Foto: Divulgação/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 11:52 • Buenos Aires (ARG)

Carlitos Tévez, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005 e atualmente técnico do Independiente, foi internado na terça-feira (23) com dores no peito na cidade de Martínez, na província de Buenos Aires, segundo comunicado do clube argentino.

Ainda de acordo com o comunicado, Tévez passou por uma série de exames, e os resultados não apresentaram anormalidades. O ex-jogador permanecerá internado para fazer mais exames, antes de ser liberado.

O ex-atacante, revelado pelo Boca Juniors e com passagens por Corinthians, Manchester United, Manchester City e Juventus, entre outros - além da seleção argentina -, foi técnico do Rosario Central antes de assumir o comando do Independiente, em agosto de 2023