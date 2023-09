Na quinta-feira (28) a porta-voz da Polícia Militar, coronel Daniela Pollete, afirmou que a corporação não pretende deixar de utilizar a munição "bean bag", apesar da morte do torcedor do São Paulo, Rafael Garcia, de 32 anos. O incidente aconteceu nos arredores do estádio Morumbi, no domingo (24), após a final da Copa do Brasil.