Durante a exibição de Brasil x Panamá, o sportv foi o canal mais visto da TV por assinatura, com audiência seis vezes maior com relação ao segundo colocado. A partida alcançou mais de 1,5 milhão de pessoas e teve 95% de participação entre os canais esportivos, ou seja, 95 em cada 100 televisores que estavam assistindo esporte, estavam ligados no sportv. Comparando a média da faixa com as últimas quatro semanas anteriores, o crescimento é de 1100%.



No mesmo dia, o sportv exibiu outros dois jogos, que também tornaram o canal líder de audiência na tv fechada. No duelo entre Alemanha e Marrocos, que antecedeu a estreia brasileira, o crescimento da média da faixa em relação às quatro semanas anteriores foi de 74 vezes (7347%). Mais tarde, às 23h, o jogo entre Colômbia e Coreia do Sul, teve crescimento de 380% com relação ao mesmo período.