Só foi ídolo no futebol? Música de Sergio Ramos já dominou paradas de sucesso

Sergio Ramos foi campeão pelo Real Madrid, mas hoje defende o Sevilla (Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Além de craque em campo, Sergio Ramos também se arriscou na música. E no começo deste ano, chegou até a dominar paradas de sucesso.

Aniversariante do dia, em dezembro, lançou a canção "No me contradigas [Não me contradiga]", em parceria com Los Yakis. Atualmente no Sevilla, a música chegou a ser uma das mais tocadas em algumas plataformas da Espanha, como o Youtube Music - isso no começo deste ano.

A música é inteiramente dedicada ao natal e momentos com a família. O grupo, por sua vez, é formado por três irmãos Miguel, Dani e Moisés e que cantam o gênero salsa flamenca.

Neste sábado (30), Sergio Ramos está completando 38 anos.