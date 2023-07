A euforia dos fãs do possível casal começou ainda na sexta-feira (7), quando Shakira foi flagrada desembarcando em Londres. No domingo (9), a confirmação das suspeitas. A cantora foi vista em Silverstone para corrida de Lewis Hamilton e levou o público do GP da Inglaterra à loucura: "Todo lugar vibrando por saber que ela está na corrida", escreveu uma seguidora.