Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 13:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O goleiro italiano, Gianluigi Donnarumma, craque do futebol francês, anunciou nesta segunda-feira (27) que sua esposa Alessia Elefante está grávida e que ele será pai pela primeira vez.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do casal, com uma sessão de fotos tirada com a camisa da seleção italiana. Nas fotos Donnarumma aparece abraçando a barriga da esposa, usando luvas de goleiro.

Goleiro Donnarumma pousa em shooting com sua esposa grávida (Foto: Reprodução/Instagram)

O jovem goleiro de 25 anos é atualmente avaliado como o segundo goleiro mais caro do mundo, atrás apenas do goleiro do Porto, Diogo Costa. Donnarumma carrega o recorde de ter sido o goleiro mais novo a defender a seleção italiana.

Quando foi campeão da Eurocopa, o goleiro também foi eleito o melhor jogador da competição.

Donnarumma foi protagonistada Itália campeã da Eurocopa (Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP)