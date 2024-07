São Paulo x Botafogo: ex-árbitro dá veredito em pênalti polêmico marcado no jogo

São Paulo x Botafogo teve dois pênaltis no primeiro tempo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 22:29 • São Paulo (SP)

O jogo entre São Paulo e Botafogo, nesta quarta-feira (24), foi marcado por dois pênaltis marcados no primeiro tempo. Aos três minutos, o árbitro assinalou uma penalidade para o Tricolor. Logo depois, foi a vez do Alvinegro ter um pênalti a favor. Carlos Eugênio Simon comentou os lances.

- Logo no começo do jogo, um pênalti marcado no campo corretamente. O zagueiro do Botafogo deixa o cotovelo na lateral do rosto do Ferreirinha. Pênalti - começou Simon, nas redes sociais.

- Logo depois, o zagueiro do São Paulo salta com o braço aberto, em um gesto antinatural. O árbitro não marcou, o VAR interveio corretamente, e aí sim o juiz apontou o pênalti - completou o ex-árbitro.

Comentarista do jogo no "Premiere", Lédio Carmona discordou da primeira penalidade, marcada para o São Paulo. Os clubes empataram em 2 a 2 no Morumbi, com gols de Lucas Moura e Ferreirinha para o Tricolor, e Tiquinho Soares e Cuiabano para o Botafogo.