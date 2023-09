- Uma torcida (do São Paulo) calou essa corja que virou o Flamengo. O Flamengo é uma corja dentro e fora do Flamengo. Um bando de sanguessuga que não tem identificação nenhuma com a torcida do Flamengo. Hoje eles fazem a campanha mais vergonhosa da história do Flamengo. Hoje o Flamengo resolveu jogar. Hoje, os jogadores fingiam que estavam vestindo a camisa do Flamengo. Fingidores. Sanguessugas que não se dedicaram nenhum momento deste ano e aí em um jogo querem falar que estão vestindo a camisa. Não adiante. O ano está manchado, é o mais vergonhoso da história do Flamengo. Um time galático, mas que não tem vontade de representar o time do Flamengo. O São Paulo deu uma lição para o Flamengo -, e prosseguiu: