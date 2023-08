Samuel Xavier abriu o caminho para classificação do Fluminense às quartas de final da Libertadores da América e se tornou o terror do Argentinos Juniors. O lateral deu sobrevida ao Tricolor no jogo de ida, na Argentina, e marcou um golaço abrindo o placar no Rio de Janeiro, tirando a equipe do sufoco, aos 40 minutos. A conta foi fechada por John Kennedy.