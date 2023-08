Magno Alves se tornou investidor da Braiscompany em fevereiro de 2021 pela promessa de receber rendimentos de até 10% ao mês, com devolução do dinheiro investido ao fim de 12 meses. O ex-jogador firmou 33 contratos com a empresa e investiu R$ 32.031.763,22 em um período entre março de 2021 e janeiro de 2023. Agora, o Magnata solicita o bloqueio de todo e qualquer ativo de criptomoedas sob custódia da companhia.