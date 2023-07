- Fala, galera! Hoje é Dia Mundial da Saúde e eu aproveitei pra entrar nessa #trend. Em 2011, eu me descobri diabético e desde então travei uma batalha contra a doença. Em 2016, decidi realizar uma cirurgia para controlar a diabetes e ter mais qualidade de vida. Hoje, 11 anos depois do diagnóstico e 6 anos depois da cirurgia, me sinto muitíssimo bem e minhas fotos não me deixam mentir. O objetivo da cirurgia que eu fiz, não era ficar magro. Era controlar a diabetes. Afinal, magreza nem sempre quer dizer saúde. Mas, graças ao Papai do Céu que abençoou as escolhas que eu fiz, deu tudo certo e hoje eu sou um cara muito mais saudável e feliz -, escreveu nas redes sociais.