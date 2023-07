Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Romário fez sucesso no futebol brasileiro com as camisas de Flamengo, Fluminense e Vasco, além de brilhar no exterior por clubes como PSV, da Holanda, e Barcelona. O ex-atleta entrou para a política em 2009, mesmo ano em que se aposentou definitivamente do futebol.