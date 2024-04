Robinho joga futebol com chuteira emprestada por detentos em Tremembé, diz jornal 

Robinho participou do jogo de futebol entre os internos no Domingo de Páscoa (Foto: Olivier Morin/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 16:55 • Tremembé (SP)

Robinho participou do jogo de futebol entre os internos da penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, no Domingo de Páscoa, com chuteira emprestada por detentos. A informação é da "Folha de S.Paulo".

Presidiários perguntaram a numeração da chuteira do ex-jogador e o levaram até um campo de terra batida. A estreia de Robinho em Tremembé teve funcionários e detentos na plateia, segundo revelou a reportagem.

Robinho, ainda de acordo com a "Folha de S.Paulo", desfilou seu repertório de dribles, como caneta, chapéu e as famosas pedaladas, e também participou das disputas mais acirradas.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ex-jogador, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo cometido na Itália, em 2013, estaria compartilhando uma cela de oito metros quadrados com um homem de 22 anos suspeito de "induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação". Ele começou a cumprir a pena no dia 21 de março, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologar a sentença italiana que o condenou e a tornou com efeitos no Brasil.

➡️Defesa de Robinho recorre ao STJ para tentar tirá-lo da prisão