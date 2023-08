A derrota do Brasil para França, na Copa do Mundo de 1998, é recordada como ''inevitável'' para Roberto Carlos. Convidado do 'Podpah' edição 662, o ex-lateral relembrou de momentos difíceis e quase fatais que antecederam a final e a tornaram praticamente impossível de ser vencida. O ex-jogador também 'culpou' a relação com a mídia brasileira diante do ocorrido com Ronaldo 'Fenômeno', que teve uma convulsão ao seu lado, como um dos fatores de desgaste à época.