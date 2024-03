Rizek rasga o verbo contra jogadores após confusão em Vasco x Água Santa: ‘Grotesco’

Jogadores de Vasco e Água Santa protagonizaram confusão em campo (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Vasco e Água Santa ficou marcado por uma grande confusão entre jogadores, dentro e fora de campo na última quinta-feira (7). A partida ficou parada por mais de cinco minutos na reta final por conta do tumulto. Nas redes sociais, o apresentador André Rizek detonou o comportamento dos atletas.

- Cenas grotescas em São Januário. No momento em que todo mundo precisa baixar a fervura, esse bando de marmanjo fica se estapeando no campo, descontrolados. A torcida começa a cantar "uh, vai morrer". Porra! Há duas semanas tentaram matar os jogadores do Fortaleza. Em vez de baixarem a bola... Olha o que nossos dirigentes, jogadores etc têm feito nos jogos! - detonou Rizek.

E a confusão não parou dentro de campo. Na saída do estádio, os jogadores das duas equipes voltaram a se provocar no estacionamento. Neilton e Medel trocaram xingamentos e tiveram que ser contidos por seguranças no local. Em campo, o Vasco se classificou nos pênaltis após o empate em 3 a 3.