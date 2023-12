O meia do Flamengo se casou recentemente com a modelo uruguaia Camila Bastiani, com quem possui um relacionamento há 10 anos. O casal fez uma cerimônia no civil, no dia 19 de dezembro, uma religiosa no dia 27 e a festa no dia 29, em um hotel de luxo no Uruguai, onde ficarão para a virada de 2023 para 2024.