Renata Silveira comenta diferença entre narrar jogos de seleções e do Brasileirão; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 16:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A narradora Renata Silveira, da Globo, postou um vídeo nas redes sociais analisando a diferença entre narrar jogos de seleções e partidas do Brasileirão. Renata fez o comentário após narrar a partida entre México e Equador, que terminou empatada em 0 a 0, na noite de domingo (30), pela Copa América. Segundo ela, nesse tipo de jogo não há preocupação com julgamentos e críticas.

- Como é mais fácil fazer jogos de seleções. Tem até em campo jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas não tem pressão. A gente vai mais leve para a transmissão e sai mais leve da transmissão também. Não se preocupa com julgamentos, com críticas. Porque se você gritar com um pouquinho mais de emoção para um lado ou para o outro está tudo bem. Óbvio que a gente não faz isso. Esse é o ponto que estou querendo chegar. Não tem reclamação de torcedor - afirmou. Veja o vídeo:

Renata Silveira disse que a Copa América proporciona essa reflexão para os narradores.

- Vim refletindo como isso influencia no nosso trabalho de narração. E ter a oportunidade de narrar a Copa América traz isso para gente, essa reflexão. Eu estava fazendo o jogo do México com o Equador e em nenhum momento passou pela minha cabeça essa preocupação, que a gente tem muito no Brasileirão. Uma preocupação não só com a emoção que você coloca na voz, mas também com a informação que você dá ao longo do jogo, se você está falando mais de um time do que o outro. Coisas pequenas que parecem até bobeira, mas que fazem diferença para o torcedor que está em casa: 'Ah, essa narradora tá torcendo pro time tal' - ressaltou.