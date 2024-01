Franz Beckenbauer, considerado o maior nome da história do futebol alemão, morreu no domingo (7) aos 78 anos. Um comunicado da família foi divulgado pela imprensa alemã nesta segunda-feira (8).



Ao lado de Zagallo e Didier Deschamps, ele é um dos únicos a conquistarem a Copa do Mundo como jogador (1974) e técnico (1990). Abaixo, o Lance! apresenta todos os títulos conquistados por Beckenbauer.