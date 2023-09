André Gonçalves é um dos participantes do reality "A Fazenda", da TV Record. O ator de 47 anos venceu a primeira prova do fazendeiro desta edição, realizada na quarta-feira (27). Além de novelas e séries, André atuou no filme "Garrincha - Estrela Solitária", interpretando o ídolo do Botafogo e do Brasil, e foi lançado em 2003 nos cinemas.