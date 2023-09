Távila Gomes foi apontada como a 'mãe misteriosa' do filho de Luva após seguidores resgatarem registros do casal no início do ano. Em abril, o influenciador repostou uma foto dos dois abraçados acompanhada da música ''Saturno'', do rapper Bin, com o trecho: "Esse amor que existe em nós pode salvar o mundo, ainda bem que te encontrei para corrigir o passado".