Programa de Craque Neto terá mudança de horário na Band; entenda o motivo

Programa de Neto na Band sofrerá mudança no horário (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 17:04 • São Paulo (SP)

Criado no ano passado, o programa "Apito Final", apresentado pelo ex-jogador Neto, sofrerá uma mudança no horário a partir de abril. De acordo com o portal "R7", o dominical passará a ser exibido às 18h. Atualmente, a atração vai ao ar às 22h, na Band.

A intenção da Band com a troca é bater de frente com a audiência de programas de outras emissoras no mesmo horário, como o "Geral do Povo", da RedeTV!. O canal também quer que a atração sirva para impulsionar o programa humorístico "Perrengue".

A mudança acontece a partir do dia 14. Neto é um sucesso de audiência na Band, principalmente com o "Donos da Bola", programa que vai ao ar de segunda à sexta, às 13h. O apresentador também comanda a "Rádio Craque Neto", com transmissão de jogos no Youtube.