Pedro Scooby e pilotos de jet ski chegam ao RS para ajudar no resgate às vítimas de enchentes

Pedro Scooby e pilotos de jet ski ajudam no resgate às vítimas das cheias em Xangri-Lá (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 15:05 • Porto Alegre (RS)

Os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo formaram um grupo de surfistas e pilotos de jet skis experientes para auxiliar nas operações de resgaste às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Eles deixaram o Rio de Janeiro no domingo (5) e chegaram na tarde desta segunda-feira (6) no estado.

Na chegada, eles já receberam orientações de profissionais para resgatar crianças em uma escola na cidade de Xangri-Lá. No Instagram, Scooby vem relatando a ação e contando os detalhes da viagem, feita em cinco carros que levaram cinco jet skis. Veja vídeo:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Reunimos os melhores pilotos do Rio. Só gente casca grossa, que pilota jet ski, pilota barco. Estamos levando jet skis rumo ao Sul. Tomara que a gente consiga chegar a tempo de ajudar. É o mínimo que a gente pode fazer - disse Scooby no início da viagem.

Em vídeo compartilhado durante a madrugada desta segunda-feira (6), Scooby mostrou a parada feita em Curitiba para pegar mantimentos e gasolina para os jet skis.

- Doaram umas rodas para as carretas dos jets, porque a gente já furou um pneu no caminho. A gente vai direto para Eldorado, que eu fiquei sabendo que está em estado mais crítico. Fé em Deus, tomara que dê tudo certo e que a gente consiga salvar o máximo de vidas possíveis, humanas e animais - afirmou.

Nos últimos dias, surfistas de ondas grandes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também se deslocaram para as regiões mais afetadas do interior e da capital para ajudar nos resgates.