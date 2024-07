Pedro marca pelo Flamengo e web vai à loucura: ‘Mais técnica que Haaland’

(Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 16:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro fez mais uma vítima. Desta vez, o atacante balançou as redes do Atlético-GO, no primeiro tempo da partida, no Maracanã. Confira as reações da galera!

✅ FICHA TÉCNICA - Flamengo x Atlético-GO



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: não divulgado

🚩 Assistentes: não divulgado

📺 VAR: não divulgado

⚽ ESCALAÇÕES

Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Atlético-GO

Ronaldo; Roni, Luiz Felipe, Adriano Martins e Maguinho; Gonzalo Freitas, Baralhas e Shaylon; Janderson, Jan Hurtado e Luiz Fernando.