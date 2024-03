Pascoal explica motivo de tensão entre São Paulo e Palmeiras: ‘Tem nome e sobrenome’

Pascoal afirmou que o motivo de tensão entre São Paulo e Palmeiras é por conta de Caio Paulista (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 21:52 • São Paulo (SP)

O clássico entre São Paulo e Palmeiras, no último domingo (3), foi recheado de polêmicas fora de campo. O Tricolor não liberou a sala de imprensa para o técnico Abel Ferreira, que foi chamado de "português de m****" por um dirigente do time da casa. Para o jornalista Osvaldo Pascoal, a tensão entre os clubes se dá pela transferência de Caio Paulista.

- Tem nome e sobrenome: Caio Paulista. Ele saiu do São Paulo e foi jogar no Palmeiras. E aquela amizade que tinha entre a presidente do Palmeiras e o presidente do São Paulo ruiu. Esse é o motivo. O resto é tudo pano de fundo. O Julio Casares não aceita até hoje que o Caio Paulista tenha saído para jogar no Palmeiras - comentou Pascoal, na "ESPN".

Na reta final de 2023, Caio Paulista, que foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, fechou com o Palmeiras. O jogador foi bastante criticado por torcedores pela troca. Em campo, os times empataram em 2 a 2 no Morumbi, em duelo que também teve polêmicas de arbitragem. Na Supercopa do Brasil, o São Paulo levou a melhor, nos pênaltis.