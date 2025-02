Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Lance! perguntou para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, quem será o vencedor do Choque-Rei. Confira:

— A partida promete ser emocionante! O Palmeiras está atualmente em terceiro lugar na classificação, enquanto o São Paulo lidera a tabela. Além disso, o São Paulo tem uma vantagem histórica sobre o Palmeiras, com mais vitórias nos confrontos diretos — disse a inteligência artificial.

— Se você está procurando por uma previsão de placar, posso sugerir que o jogo seja muito disputado e com poucos gols. Talvez um 2 a 1 para o São Paulo — completou a Meta AI.

O Palmeiras atropelou o Inter de Limeira na última rodada por 3 a 0, mas ainda segue fora da zona de classificação, na terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos. Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues são os únicos lesionados na equipe de Abel Ferreira.

O São Paulo, por sua vez, não venceu nos últimos jogos, mas está na liderança do Grupo C, com 15 pontos. Zubeldía não contará com Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young, que não estão 100% fisicamente.

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SÃO PAULO

10ª RODADA- CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube), Nosso Futebol+ e do Zapping (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Goméz, Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez (Anibal Moreno), Raphael Veiga, Mauricio, Facundo Torres e Estevão.

São Paulo (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael (Jandrei); Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz, Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Moura e Calleri.

