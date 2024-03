Ousadas ou conservadoras? Levantamento revela cores mais usadas em terceiros uniformes no Brasil

Cor amarela na terceira camisa do Corinthians não agradou parte da torcida (Foto: Divulgação / Nike)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 11:21 • Rio de Janeiro (RJ)

A terceira camisa tem ganhado destaque entre os clubes brasileiros. O uniforme pode funcionar como estratégia de marketing para homenagear ou aproximar o clube de pautas importantes, além de proporcionar uma renda extra. Mas recentes polêmicas com a terceira camisa do Corinthians, lançada em setembro, e a de treino do Cruzeiro, que saiu no final de fevereiro, mostram que a ousadia nas cores pode não ser tão bem recebida pela torcida. Um levantamento inédito do Apostagolos revela o quanto os clubes tendem a levar isso em consideração e a escolher para a terceira camisa cores já presentes na sua identidade visual.

Foram checadas as terceiras camisas lançadas na temporada 2023/24 dos 40 clubes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Mirassol, Grêmio Novorizontino e Vila Nova foram os únicos que não apresentaram o terceiro uniforme.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo os dados coletados, a cor mais utilizada nas terceiras camisas dos clubes brasileiros é o preto, com 45% do total. São eles: Athletico Paranaense, Vasco, Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Grêmio, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Vitória, Criciúma, Coritiba, Sport, Ceará, CRB, Ponte Preta, Paysandu e Operário. Apesar de aparecerem na lista como listrado, América-MG e Botafogo-SP também apresentam a cor na camisa.

O azul aparece na segunda posição, com sete clubes utilizando a cor como principal de seus uniformes: Santos, Avaí, Bahia, Guarani, Ituano, Fortaleza e Cruzeiro. Na terceira posição, seis clubes optaram pelo verde:: Amazonas, Chapecoense, Fluminense, Goiás, Cuiabá e Juventude.

Conservadorismo

Já em relação à tradição de cores, 29 dos 40 clubes utilizaram alguma cor que já está em seu escudo ou identidade visual para a terceira camisa. Isso significa que 72,5% dos times foram conservadores com as cores. Os únicos a não utilizar suas cores habituais foram Palmeiras, Corinthians, Guarani, Ituano, Internacional, CRB e Paysandu.

Dérbi em amarelo

Duas das 40 terceiras camisas são amarelas: o Palmeiras já tem como costume fazer seu uniforme alternativo dessa cor, mas o Corinthians gerou polêmica quando apresentou a sua terceira camisa em setembro. Apesar do amarelo mais claro homenagear a Democracia Corinthiana, momento simbólico da história do clube, parte da torcida não aprovou a troca de cores. Em nota, a Gaviões da Fiel argumentou que a cor foge da identidade do clube.

Vejas as cores mais escolhidas para terceiros uniformes no Brasil

⚽Preto (45%)

⚽Azul (17,5%)

⚽Verde (15%)

⚽Listrado (7,5%)

⚽Amarelo (5%)

⚽Não tem (7,5%)