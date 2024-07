Olimpíadas: Rayssa Leal supera Simone Biles em número de novos seguidores e lidera ranking; veja top 5

Rayssa Leal tem duas medalhas olímpicas (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 15:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Rayssa Leal, que conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, não brilhou apenas na pista. A skatista brasileira também se destacou no mundo digital. Ela conquistou 994 mil novos seguidores em sua conta oficial no Instagram no primeiro fim de semana de disputa dos Jogos Olímpicos, segundo monitoramento da agência de marketing esportivo Samba Digital.

➡️Quanto Rayssa Leal recebeu pela medalha de bronze nas Olimpíadas?

➡️Entenda a origem do apelido ‘Fadinha’, de Rayssa Leal

Rayssa superou os principais nomes do esporte mundial, como a ginasta americana Simone Biles, que totalizou 373 mil novos seguidores no mesmo período. No entanto, em relação ao conteúdo postado em números gerais, a "Fadinha" ficou com o segundo post com maior performance em termos de interações. Com 1,9 milhão de interações no sábado (27) e domingo (28), ela só ficou atrás do astro do basquete LeBron James, cujo post contou com 2,3 milhões de interações.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Quanto à taxa de engajamento, a proporção de Rayssa é melhor, de acordo com o levantamento, já que ela fechou o domingo com 7,5 milhões de seguidores, enquanto o norte-americano, que foi o porta-bandeira dos Estados Unidos na cerimônia de abertura dos Jogos, conta com 159,7 milhões de seguidores.

Veja os cinco atletas que ganharam mais seguidores no primeiro fim de semana das Olimpíadas

1º. Rayssa Leal (skatista brasileira) - 994 mil

2º. Simone Biles (ginasta americana) - 373 mil

3º. Léon Marchand (nadador francês) - 98 mil

4º. Rafael Nadal (tenista espanhol) - 77 mil

5º. Remco Evenepoel (ciclista belga) - 19 mil

Fonte: Samba Digital