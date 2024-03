Nike apresenta chuteira personalizada para Haaland

Haaland com a Phantom GX II EH9 (Foto: Divulgação)







Publicada em 30/03/2024 - 17:02 • Rio de Janeiro (RJ)

A Nike, patrocinadora de Erling Haaland, apresentou a nova versão da chuteira Phantom GX II assinada pelo atacante norueguês do Manchester City A Phantom GX II EH9 tem o vermelho como cor principal, com detalhes cromados no swoosh e na sola, além dos nomes "Erling" e "Haaland" nas laterais dos calcanhares. A informação é do site "MKT Esportivo".

A Nike quer, com a chuteira, exaltar o jogador como uma “verdadeira força da natureza dentro de campo, refletindo sua intensidade, paixão e desejo de vencer”. De acordo com a marca, o vermelho é fruto da capacidade do jogador “de energizar e estimular os sentidos”. O atacante vai estrear o modelo neste domingo (31), no jogo contra o Arsenal.

O contrato entre a Nike e Haaland foi assinado há um ano. A marca americana superou forte concorrência e garantiu a parceria comercial, cujo tempo de duração não foi revelado.

O jogador já teve contrato com a Nike, mas o vínculo anterior foi encerrado em janeiro de 2022. Nos meses seguintes, ele usou chuteiras de Nike, Adidas e Puma e negociou com as três marcas líderes do mercado.

Haaland acabou optando por renovar com a Nike, passando a ser um dos jogadores mais bem pagos em acordos de patrocínios pessoais. A expectativa, de acordo com o The Athletic, é de que o jogador do Manchester City receba 23 milhões de euros (R$ 124 milhões) por ano.