NFL anuncia astro do rap como atração de show do próximo Super Bowl; veja

Kendrick Lamar será a atração musical do próximo Super Bowl (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 23:51 • Rio de Janeiro (RJ)

A NFL aproveitou o primeiro domingo da nova temporada para anunciar a atração do próximo Super Bowl. O cantor Kendrick Lamar será o responsável pelo show de intervalo da final do futebol americano, que vai acontecer no Superdome, em Nova Orleans, no dia 9 de fevereiro de 2025. Confira o vídeo do rapper norte-americano abaixo:

NFL anunciou o rapper Kendrick Lamar como atração do próximo Super Bowl (Foto: Reprodução)