Neymar participa de torneio de pôquer que cobra R$ 14 mil de cada jogador

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 15:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar, que está nos Estados Unidos e assistiu à estreia do Brasil na Copa América contra a Costa Rica, na segunda-feira (24), participou na madrugada desta sexta-feira (28) do torneio de pôquer US$ 2.500 No-Limit Hold, da WSOP (World Series of Poker), em Las Vegas. Para participar, cada jogador precisa pagar US$ 2,5 mil, o equivalente a R$ 14 mil. A informação foi publicada pelo jornal "Extra".

As redes sociais do evento compartilharam imagens de Neymar na mesa de pôquer.

- Olha quem está aparecendo no WSOP: $ 2.500 No-Limit Hold e se divertindo muito - diz a legenda.

Além do pôquer, Neymar curtiu uma noitada em boate de Los Angeles, após o jogo da Seleção. O jogador chegou a subir ao palco ao lado do DJ, dançou e cantou no microfone o funk "Tudo é festa", de MC Marcinho.

Neymar, que joga no Al-Hilal, está em fase final de recuperação de lesão. O craque sofreu ruptura no ligamento cruzado do joelho em outubro do ano passado.