Neymar leva Mavie a estádio no jogo que garantiu título saudita ao Al-Hilal

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 14:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar, que ainda se recupera de grave lesão, foi ao estádio Príncipe Faisal bin Fahd junto de Mavie, sua filha de sete meses, e Bruna Biancardi para acompanhar o confronto do seu time, o Al-Hilal, contra o Al-Hazem. Com a goleada por 4 a 1, o Al-Hilal conquistou o Campeonato Saudita com três rodadas de antecedência. Este é o 19º título nacional da equipe de Jorge Jesus.

O craque brasileiro foi a principal contratação do Al-Hilal para a temporada 2023/24, mas Neymar só disputou cinco partidas pela equipe. Ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em outubro e precisou passar por cirurgia. Veja o post de Neymar com Mavie:

Em processo de recuperação, Neymar só deve voltar a jogar na próxima temporada e, por isso, ficou fora da convocação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América.

