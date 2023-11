A relação de Neymar e Biancardi ficou estremecida desde a traição do astro da Seleção Brasileira, exposta pela também influenciadora Fernanda Campos, com quem o jogador teria ficado. A exposição do caso, que seria confirmado por um pedido de desculpas do atleta, acabou manchando o noivado. Outras traições e festas particulares foram organizadas pelo camisa 10, fazendo com que o relacionamento chegasse ao fim a pedido de Bruna.