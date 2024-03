Neymar e Bruna Biancardi se reaproximam, ao mesmo tempo que modelo mostra gravidez de suposta filha do jogador

Neymar, Bruna Biancardi e Mavie (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar e Bruna Biancardi, separados desde novembro, se reaproximaram e já há quem fale em reconciliação. Os dois estão na mansão do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. As informações são do jornal "Extra".

Já a modelo Amanda Kimberlly, por coincidência ou não, postou pela primeira vez um vídeo mostrando sua barriga, confirmando a gravidez, supostamente de Neymar. Ela vai ser mãe de uma menina. Nos stories de seu perfil no Instagram, ela aparece fazendo carinho na barriga. "Minha menina", disse. Os rumores de que ela estaria grávida do terceiro filho de Neymar começaram a surgir na imprensa em janeiro.

Nem Neymar nem Biancardi comentaram até agora a suposta paternidade do atacante, mas ela ficou mais próxima do ex depois disso. Os dois já foram vistos na casa dos pais da influenciadora, em festas de amigos em comum e agora novamente na casa de praia.

Eles mantêm uma relação amigável com propósito de criarem juntos a filha Mavie, de 5 meses, quando Neymar está no Brasil, como agora. Os dois não estão sozinhos em Mangaratiba. Alguns amigos também passam dias por lá também.