As eleições do Corinthians seguem até às 17 horas, quando as urnas encerrarão. Após isso, haverá a contabilização dos votos e o anúncio do resultado. Até o momento, o local está tranquilo, mas na frente da sede social do clube aconteceu uma manifestação de torcedores organizados contra a chapa “Renovação e Transparência” e o candidato André Negão.