Neto diz à polícia que não ofendeu Neymar; entenda o caso

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 15:31 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Neto, apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, disse à polícia que não teve a intenção de ofender Neymar ao afirmar que os torcedores deveriam "mijar na cabeça" do jogador da Seleção Brasileira, segundo informou Rogério Gentile, colunista do UOL.

- Falei no sentido figurado, não literal - declarou Neto em inquérito que investiga se o apresentador cometeu delito de incitação ao crime.

O fato ocorreu em 2023, após o empate do Brasil com a Venezuela em 1 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Cuiabá. Um torcedor atirou um saco de pipoca em Neymar quando ele saía do campo. O jogador reagiu, xingou o torcedor e depois, em entrevista, disse que ele era mal-educado e que "se reclama tanto, deveria ter treinado e estar em campo, não eu".

Neto comentou o caso no dia seguinte no seu programa:

- O Neymar não dá um pique hoje. Tem que mijar, todo mundo tem que mijar na cabeça dele, fazer cocô e jogar. Tem que fazer isso - disse.

Neymar procurou o Ministério Público alegando que Neto não fez uma crítica jornalística, e sim o ofendeu e incitou o discurso de ódio nos estádios.