O ex-jogador Neto cuspiu marimbondos após mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Paulista, no último sábado (28). Em vídeo no Youtube, o ídolo alvinegro detonou o técnico Mano Menezes no duelo contra o São Bernardo e também criticou alguns jogadores, como os atacantes Wesley e Matheus Araújo.